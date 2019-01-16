Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (16.01.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat 21.45’te ilan edilecek. Şans oyunu tutkunları bu akşamki 6 şanslı rakamı araştırıyor. Milli Piyango İdaresi, geçtiğimiz günlerde 5 bilen açıklaması yaptı. Açıklamada “Önceki yıllarda da 4 kez bin 901'den daha fazla sayıda 5 bilen kişi olmuştur. Ayrıca, Sayısal Loto oyununun 33 ayrı çekilişinde binden fazla kişi 5 bilmiştir.” denildi.
16 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI:
İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.
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