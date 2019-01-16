Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (16.01.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları heyecanla bekleniyor. Son iki çekilişte 6 şanslı rakamı bilen çıkmadı büyük ikramiye bu akşam biraz daha artacak. Son olarak 2 milyon 352 bin lira ikramiye belirlenmişti. Haftada iki gün düzenlenen Sayısal Loto Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekiliyor. 16 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonucu 21.45'te açıklanacak.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat 21.45’te ilan edilecek. Şans oyunu tutkunları bu akşamki 6 şanslı rakamı araştırıyor. Milli Piyango İdaresi, geçtiğimiz günlerde 5 bilen açıklaması yaptı. Açıklamada “Önceki yıllarda da 4 kez bin 901'den daha fazla sayıda 5 bilen kişi olmuştur. Ayrıca, Sayısal Loto oyununun 33 ayrı çekilişinde binden fazla kişi 5 bilmiştir.” denildi. 16 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak. EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI: İLGİLİ HABER On Numara çekiliş sonuçları 15 Ocak: On Numara sonuçları 4 kişiyi sevindirdi! İLGİLİ HABER Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor! (16.01.2019) İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN; (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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