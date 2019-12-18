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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (18.12.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenleniyor. Son çekilişte 6 şanslı rakamları bilen çıkmadı, büyük ikramiye devretti. Bu akşam ikramiyenin 2 milyon lirayı aşması bekleniyor. İşte 18 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında merak edilenler...

19:13 -
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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (18.12.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.45’te açıklanacak. Sayısal Loto çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenleniyor. Oyunseverler 6 şanslı rakamı bilip devirli ikramiyenin sahibi olmak istiyor.

18 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.45’te açıklanacak.

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

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