Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (18.12.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.45’te açıklanacak. Sayısal Loto çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenleniyor. Oyunseverler 6 şanslı rakamı bilip devirli ikramiyenin sahibi olmak istiyor.

18 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.45’te açıklanacak.

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto