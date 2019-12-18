Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (18.12.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.45’te açıklanacak. Sayısal Loto çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenleniyor. Oyunseverler 6 şanslı rakamı bilip devirli ikramiyenin sahibi olmak istiyor.
18 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.45’te açıklanacak.
ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;
Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto