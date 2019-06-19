Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (19.06.2019)

Sayısal Loto, Çarşamba günleri saat 21.45’te açıklandı. En son düzenlenen çekilişte büyük ikramiye Ankara, Eskişehir ve Kahramanmaraş arasında paylaşılmıştı. Oyunseverler kuponlarını doldurdu ve Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları:

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

EN SON DÜZENLENEN ŞANS OYUNLARI

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