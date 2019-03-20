Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (20.03.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.45’te Milli Piyango’nun resmi internet adresinde açıklanacak. Oyunseverler 6 şanslı rakamı doğru tahmin etmeye çalışıyor. Büyük ikramiyenin 3 milyon lirayı aşması bekleniyor. Sayısal Loto’da şanslı rakamları bilen çıkana kadar devir devam edecek.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

EN SON DÜZENLENEN ŞANS OYUNLARI

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İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.