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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (20.11.2019)

Sayısal Loto çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenleniyor. Cumartesi düzenlenen çekilişte şanslı rakamları bilen çıkmadı toplam 2 milyon 85 liralık büyük ikramiye devretti. Oyunseverler 6 şanslı rakamı bilip devirli ikramiyenin sahibi olmak istiyor. İşte 20 Kasım Sayısal Loto çekilişi ile ilgili merak edilenler...

20:02 -
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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (20.11.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.45’te açıklanacak. MPİ tarafından gerçekleştirilen çekilişte 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenen 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmek gerekiyor.

20 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

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İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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