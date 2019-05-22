Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (22.05.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 1 milyon 8 bin TL belirlendi. Kuponlarını dolduranlar 6 şanslı rakamı tutturmaya çalışıyor. Sayısal Loto’da ikramiye kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte 22 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları…
22 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLAR
Sayısal Loto çekiliş sonuçları:
12, 18, 19, 20, 21, 26
EN SON DÜZENLENEN ŞANS OYUNU
ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;
Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto
23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.