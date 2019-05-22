Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (22.05.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 1 milyon 8 bin TL belirlendi. Kuponlarını dolduranlar 6 şanslı rakamı tutturmaya çalışıyor. Sayısal Loto’da ikramiye kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte 22 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

22 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLAR

Sayısal Loto çekiliş sonuçları:

12, 18, 19, 20, 21, 26

EN SON DÜZENLENEN ŞANS OYUNU

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto