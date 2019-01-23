Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (23.01.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam Şans Topu çekilişinin ardından belli oldu. Bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 814 bin 527 TL belirlendi. Oyunseverler Sayısal Loto oyununda 6 şanslı rakamı bilmeye çalışıyor. Sayısal Loto oyununda 6 şanslı rakamı bilen çıkana kadar devir devam ediyor. İşte 23 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat 21.45’te açıklandı. İşte haftanın şanslı numaraları:

14, 15, 18, 34, 38, 45

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU

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İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.