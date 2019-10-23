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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (23.10.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.45'te açıklanacak. Sayısal Loto çekilişleri her Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenleniyor, ayrıca şanslı numaraları bilen çıkana kadar devir devam ediyor. İşte 23 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar...

19:55 -
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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (23.10.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Dev ikramiyeyi kazanarak zengin olmak isteyenler kuponlarını hazırladı. Çarşamba akşamları önce Şans Topu, ardından Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.45’te burada yer alacak.

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SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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