Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (24.07.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat 21.45’te açıklandı. MPİ büyük ikramiye tutarı olarak 1 milyon 106 bin TL belirledi. Sayısal Loto bol bol devrederek dev ikramiyeler veriyor. Son çekilişte büyük ikramiye Kocaeli ve Osmaniye’ye verildi. Sayısal Loto oyununda kural gereği çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte 24 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları….

24 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları:

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İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.