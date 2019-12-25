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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (25.12.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasına dakikalar kaldı. Çarşamba ve Cumartesi akşamları Sayısal Loto çekilişleri düzenleniyor. Son düzenlenen çekilişte şanslı numaraları bilen çıkmadı ve birinci devir gerçekleşti. İşte 25 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar...

20:10 -
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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (25.12.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.45’te açıklanacak. Sayısal Loto’da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Şanslı rakamları bilen çıkana kadar devir devam ediyor.

25 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.45’te burada yer alacak.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

Çarşamba Cumartesi Google Milli Piyango on numara Pazartesi Perşembe Şans Topu Sayısal Loto Süper Loto
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