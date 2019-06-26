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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (26.06.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları her Çarşamba ve Cumartesi akşamları açıklanıyor. Bugünkü Sayısal Loto çekilişi saat 21.45'te yayınlanacak. Milli Piyango'nun en çok kazandıran oyunlarından biri olan Sayısal Loto bol bol devrediyor.

20:27 -
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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (26.06.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının yayınlanmasına kısa bir süre kaldı. MPİ tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto’da 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmek gerekiyor. Kimse bilemediği takdirde ise büyük ikramiye devrediyor.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.45’te burada yer alacak.

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Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

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