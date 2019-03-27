Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (27.03.2019)

Sayısal Loto’da bu akşam nefesler tutuldu. İkramiye bu akşam 3 milyon lirayı aşabilir. Kuponlarını dolduranlar heyecanla 6 şanslı rakamı doğru tahmin etmeye çalışıyor. Sayısal Loto oyununda kural gereği şanslı numaraları bilen çıkana kadar devir devam ediyor. İşte 27 Mart Sayısal Loto çekilişi hakkında son gelişmeler…

27 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.45’te açıklandığında burada yer alacak.

EN SON DÜZENLENEN ŞANS OYUNU

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

İKRAMİYELER NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.