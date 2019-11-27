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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (27.11.2019)

Sayısal Loto çekilişinde bu akşam heyecan dorukta! Son 3 çekilişte şanslı rakamları bilen çıkmadı ve büyük ikramiye 5 milyon 807 TL'ye ulaştı. Şanslı numaraları bilen çıkana kadar devir devam ediyor. Bu akşam ikramiyenin artması bekleniyor. İşte 27 Kasım Sayısal Loto çekilişi hakkında merak edilen detaylar...

19:07 -
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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (27.11.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam 21.45’te açıklanacak. Sayısal Loto oyununda kural gereği şanslı rakamları bilen çıkana kadar devir devam ediyor. Büyük ikramiyenin sahibi olmak için kuponlarını hazırlayanlar merakla sonuçları bekliyor.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.45’te burada yer alacak.

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

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