Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (29.06.2019)

Sayısal Loto oyununda Çarşamba akşamı düzenlenen çekilişte 1 milyon 45 TL büyük ikramiye verilmiş ve şanslı rakamları kimse bilememişti. MPİ tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto’da 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmek gerekiyor. Kimse bilemediği takdirde ise büyük ikramiye devrediyor.

29 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

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Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.