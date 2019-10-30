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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (30.10.2019)

Sayısal Loto çekiliş sonuçları her Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenleniyor. En son düzenlenen çekilişte şanslı rakamları bilen çıkmadı bu nedenle 3 milyon 427 TL devretti. Sayısal Loto oyununda kural gereği şanslı rakamları bilen çıkana kadar devir devam ediyor .

20:00 -
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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (30.10.2019)

Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21.45’te gerçekleşecek. Dev ikramiyeyi kazanarak zengin olmak isteyenler kuponlarını hazırladı. Çarşamba akşamları önce Şans Topu, ardından Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor. İkramiyeyi kazanmak için 6 şanslı rakamı bilmek gerekiyor.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.45’te burada yer alacak.

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SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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Son güncelleme: 18:55 30.10.2019
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