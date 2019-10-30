Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (30.10.2019)

Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21.45’te gerçekleşecek. Dev ikramiyeyi kazanarak zengin olmak isteyenler kuponlarını hazırladı. Çarşamba akşamları önce Şans Topu, ardından Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor. İkramiyeyi kazanmak için 6 şanslı rakamı bilmek gerekiyor.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.45’te burada yer alacak.

İLGİLİ HABER On Numara'da kazandıran numaralar belli oldu

İLGİLİ HABER 5 milyon çeyrek bilete! İşte MPİ bilet sorgulama ekranı...

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.