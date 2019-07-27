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Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta! Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak, nereden izlenecek?

Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Sayısal Loto çekilişleri her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenleniyor. Peki Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenlenen çekilişler saat 21.15'te http://www.mpi.gov.tr/ adresinden canlı olarak yayınlanıyor.

19:12 -
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Sayısal Loto çekilişi için heyecan dorukta! Sayısal Loto çekilişi saat kaçta başlayacak, nereden izlenecek?

Sayısal Loto çekilişi için artık saatler kaldı. Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın iki günü gerçekleştiriliyor. Peki Sayısal Loto’nun bu akşamki çekilişi saat kaçta yapılacak, nereden izlenecek? Sayısal Loto çekilişi saat 21.15’te Milli Piyango İdaresi’nin resmi sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, NEREDEN YAYINLANACAK?

Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda düzenlenen çekilişler saat 21.15’te http://www.mpi.gov.tr/ adresinden canlı olarak yayınlanıyor.

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İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

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