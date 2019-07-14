Sayısal Loto sonuçları 13 Temmuz: Sayısal Loto’da ikinci devir gerçekleşti!

Sayısal Loto oyununun 1235. hafta çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 996 bin 137 lira 17 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye dağılımı belli oldu. 5 bilen 119 kişi, 6 bin 448 lira 75’er kuruş, 4 bilen 6 bin 884 kişi, 84 lira 40’ar kuruş ve 3 bilen 127 bin 957 kişi, 11 lira 95’er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte, toplam 2 milyon 877 bin 497 lira ikramiye dağıtıldı.Hasılattan KDV olarak 1 milyon 590 bin 815 lira 97 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 888 bin 117 lira 15 kuruş kamuya aktarılacak.

13 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 6, 10, 12, 21, 26 ve 27

Sayısal Loto sonuçları bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ardından belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto'da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor.