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Sayısal Loto sonuçları 13 Temmuz: Sayısal Loto’da ikinci devir gerçekleşti!

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar...

09:56 -
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Sayısal Loto sonuçları 13 Temmuz: Sayısal Loto’da ikinci devir gerçekleşti!

Sayısal Loto oyununun 1235. hafta çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 996 bin 137 lira 17 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye dağılımı belli oldu. 5 bilen 119 kişi, 6 bin 448 lira 75’er kuruş, 4 bilen 6 bin 884 kişi, 84 lira 40’ar kuruş ve 3 bilen 127 bin 957 kişi, 11 lira 95’er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte, toplam 2 milyon 877 bin 497 lira ikramiye dağıtıldı.Hasılattan KDV olarak 1 milyon 590 bin 815 lira 97 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 888 bin 117 lira 15 kuruş kamuya aktarılacak.

13 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 6, 10, 12, 21, 26 ve 27

Sayısal Loto sonuçları bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ardından belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto'da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor.

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