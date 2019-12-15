Sayısal Loto sonuçları 14 Aralık: İlk devir gerçekleşti!

14 Aralık tarihli Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Son çekilişte büyük ikramiyenin kazanılmasının ardından Sayısal Loto sonuçları merak ve heyecan içerisinde bekleniyordu. MPİ en çok kazandıran şans oyununda ikramiye dağılımını belli oldu ve Sayısal Loto'da 1. devir gerçekleşti. Sayısal Loto sonuçlarına göre kazanan çıkmaması ardından büyük ikramiye 2 milyon liraya dayandı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto çekilişinsw kazandıran numaralar 9, 22, 24, 25, 39 ve 40 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 127 kişi 5 bin 885’er lira, 4 bilen 6 bin 365 kişi 88 lira 5’er kuruş ve 3 bilen 121 bin 981 kişi ise 12 lira 25’er kuruş ikramiye kazandı.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto