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Sayısal Loto sonuçları 14 Aralık: İlk devir gerçekleşti!

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. 14 Aralık çekiliş sonuçlarına göre 6 şanslı rakamı bulan çıkmadığı için 1. devir gerçekleşti. Sayısal Loto çekilişinde ise ikramiye kazandıran numaralar haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte 14 Aralık Sayısal Loto sonuçları...

09:17 -
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Sayısal Loto sonuçları 14 Aralık: İlk devir gerçekleşti!

14 Aralık tarihli Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Son çekilişte büyük ikramiyenin kazanılmasının ardından Sayısal Loto sonuçları merak ve heyecan içerisinde bekleniyordu. MPİ en çok kazandıran şans oyununda ikramiye dağılımını belli oldu ve Sayısal Loto'da 1. devir gerçekleşti. Sayısal Loto sonuçlarına göre kazanan çıkmaması ardından büyük ikramiye 2 milyon liraya dayandı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto çekilişinsw kazandıran numaralar 9, 22, 24, 25, 39 ve 40 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 127 kişi 5 bin 885’er lira, 4 bilen 6 bin 365 kişi 88 lira 5’er kuruş ve 3 bilen 121 bin 981 kişi ise 12 lira 25’er kuruş ikramiye kazandı.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

Çarşamba Cumartesi Milli Piyango MPİ on numara Pazartesi Perşembe Şans Topu Sayısal Loto Sayısal Loto sonuçları Süper Loto
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