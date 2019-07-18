Sayısal Loto sonuçları 17 Temmuz: 4 milyon sahibini buldu!

Sayısal loto sonuçlarına göre, kazandıran numaralar 6, 15, 25, 27, 36 ve 44 olarak belirlendi. 4 milyonu aşan ikramiyenin sahibi Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinden odlu. Sayısal Loto sonuçlarına göre çekilişte 5 bilen 108 kişi 4 bin 961 lira 55’er kuruş, 4 bilen 4 bin 862 kişi 83 lira 45’er kuruş ve 3 bilen 85 bin 74 kişi 12 lira 55’er kuruş ikramiye kazandı.

17 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 6, 15, 25, 27, 36 ve 44