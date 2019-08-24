Sayısal Loto sonuçları 24 Ağustos: Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Sayısal Loto'da ikramiye kazanmak umudu olanlar şanslı numaralar için hafta boyunca bekledi. Sayısal Loto’da ikramiye kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. 24 Ağustos Sayısal Loto sonuçları açıklandı işte şanslı rakamlar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 24 AĞUSTOS

Sayısal Loto’da kazanan numaralar: 1-8-21-23-25-28

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto