Sayısal Loto sonuçları 25 Eylül: Sayısal Loto’da 2. devir geldi!

Sayısal Loto’da bir çekiliş heyecanı daha yaşandı ve kazanan numaralar belli oldu. Sayısal Loto oyununun 1256. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 197 bin 225 lira 36 kuruş tutarındaki ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 88 kişi 5 bin 948 lira 50’şer kuruş, 4 bilen 4 bin 464 kişi 88 lira 60’ar kuruş ve 3 bilen 84 bin 152 kişi ise 12 lira 40’ar kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO 25 EYLÜL SONUÇLARI

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto