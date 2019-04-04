Sayısal Loto’da ikramiye katlanarak büyüyor! İşte 3 Nisan Sayısal Loto sonuçları…

Geçtiğimiz haftalarda devreden Sayısal Loto’da dün gece yapılan çekilişte de bilen çıkmadı ve Sayısal Loto sonuçlarına göre ikramiye gelecek çekilişe devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar 1, 3, 13, 34, 35 ve 48 olarak belirlendi. Sayısal Loto oyununun 1206'ıncı çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 185 bin 519 lira devretti. Sayısal Loto çekiliş sonucu ve şanslı rakamlar haberimizde.

3 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor.

1, 3, 13, 34, 35, 48