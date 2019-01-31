Sayısal Loto sonuçları 30 Ocak: Sayısal Loto’da büyük ikramiye umutları gelecek çekilişe kaldı…

Her Cumartesi ve Çarşamba günleri MPİ'nin Ankara'daki çekiliş merkezinde yapılan ve internetten canlı yayımlanan çekiliş sonucunda belirlenen Sayısal Loto sonuçları belli oldu. İkramiye kazanarak zengin olma hayalleri kuran vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarına odaklandı. Sayısal Loto sonuçlarına göre bu hafta da kimse 6 bilemedi ve ikinci devir gerçekleşti. İşte 30 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 30 OCAK

Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 3, 8, 9, 11, 19, 44

SAYISAL LOTO İKRAMİYE DAĞILIMI

Sayısal Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 340 bin 195 lira 30 kuruş ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 68 kişi 5 bin 528 lira 90’ar kuruş, 4 bilen 4 bin 84 kişi 69 lira 30’ar kuruş ve 3 bilen 76 bin 700 kişi 10 lira 40’ar kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte toplam 1 milyon 456 bin 666 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 933 bin 349 lira 96 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 522 bin 102 lira 85 kuruş kamuya aktarılacak.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto