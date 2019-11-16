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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

Sayısal Loto 16 Kasım çekilişi bu akşam MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek. 1271. çekiliş sonuçlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar araştırmalara başladı. En çok kazandıran şans oyununda katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Peki şansını deneyen vatandaşlar araştırdığı Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

18:33 -
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

16 Kasım çekilişi her cumartesi günü olduğu gibi bugün de kuponlarını dolduran vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Geçen hafta Sayısal Loto’da büyük ikramiyeyi 1 kişinin kazanmasının ardından vatandaşlar bu haftanın talihlisi olmak için kuponları doldurdu. Peki Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 16 KASIM

Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. MPİ tarafından 21:15’te gerçekleştirilecek çekiliş ardından sonuçlar haberimizin içerisinde yer alacak.

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