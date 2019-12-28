Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oluyor…

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto’da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Zengin olma hayali kuran vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek için Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 28 ARALIK

Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. Saat 21:15’te MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş ile sonuçlar belli olacak. Şanslı numaralar belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto



EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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