Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oluyor…

Sayısal Loto'da geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkmamasının şansını denemek isteyen vatandaşlar kuponları doldurarak sonuçları beklemeye başladı. Sayısal Loto sonuçları her hafta MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile canlı yayında belli oluyor. Peki 28 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

17:49 -
Haberler Gündem
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oluyor…

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto’da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Zengin olma hayali kuran vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek için Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 28 ARALIK

Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. Saat 21:15’te MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş ile sonuçlar belli olacak. Şanslı numaralar belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

İLGİLİ HABERSüper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (26.12.2019)Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (26.12.2019)

 

İLGİLİ HABERŞans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! (25.12.2019)Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! (25.12.2019)

 

İLGİLİ HABEROn Numara çekiliş sonuçları açıklandı! (23.12.2019)On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! (23.12.2019)
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more