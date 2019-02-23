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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye katlandı!

Sayısal Loto sonuçları günün erken saatlerinden itibaren merakla araştırılmaya başlandı. Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre gerçekleşen devirlerin ardından büyük ikramiye katlanarak büyüyor. Son çekilişte şanslı rakamları bile çıkmamış, büyük ikramiye 4.kez devretmişti. Peki 23 Şubat Sayısal Loto sonucu belli oldu mu? İşte detaylar...

16:42 -
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye katlandı!

23 Şubat tarihli Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli olacak. Son 4 çekilişte gerçekleşen devirin ardından Sayısal Loto sonuçları merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Zengin olma hayali kuran vatandaşlar hafta boyunca bayilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sayısal Loto’da ikramiye kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte Sayısal Loto sonucu hakkında merak edilenler…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 23 ŞUBAT

Sayısal Loto’da bu akşam gerçekleştirilecek çekilişin ardından şanslı numaralar belli olacak. Sayısal Loto’da son dört çekilişte şanslı rakamları bilen çıkmadı. Milli Piyango'nun bol bol devreden ve bol bol kazandıran oyunu Sayısal Loto'da şanslı rakamları bilen çıkana kadar devir devam ediyor. 23 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

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