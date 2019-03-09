Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto’da büyük ikramiye 10 milyonu aştı!

Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Gerçekleştirilen son Sayısal Loto 8 çekilişinde 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devir serisine girmişti. Geçtiğimiz hafta 11 milyonu aşan büyük ikramiye hafta boyunca artmaya devam etti. Büyük ikramiyeyi bulmak isteyen vatandaşlar kuponlarını doldurarak Sayısal Loto sonuçları için beklemeye başladı. Peki 9 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 9 MART

9 Mart Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. Saat 21:15’de gerçekleştirilecek çekiliş sonucunda belli olacak Sayısal Loto numaraları haberimizin içerisinde yer alacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto