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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto’da çekiliş günü…

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto'da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan canlı yayının ardından Sayısal Loto sonuçları belirlendi. Kuponları başında heyecanla bekleyenler için Sayısal loto sonuçları açıklandığı anda haberimizde olacak...

18:39 -
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto’da çekiliş günü…

Sayısal Loto sonuçları her zaman olduğu gibi saat 21:15’de açıklanacak. Kuponlarının başında olanlar 19 Ekim Sayısal Loto sonuçlarını bekliyor Sayısal Loto sonuçları açıklandığı andan itibaren haberimizde olacak.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

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