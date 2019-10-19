Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto’da çekiliş günü…

Sayısal Loto sonuçları her zaman olduğu gibi saat 21:15’de açıklanacak. Kuponlarının başında olanlar 19 Ekim Sayısal Loto sonuçlarını bekliyor Sayısal Loto sonuçları açıklandığı andan itibaren haberimizde olacak.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto