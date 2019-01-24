Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto ikramiyesi tek kişinin oldu… İşte sonuçlar!

Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği Sayısal Loto sonuçları dün akşam saatlerinde Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Sayısal Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bir şanslı kişinin kuponunda yer alınca ikramiye paylaşıldı. Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1186. hafta çekilişi sonuçları haberimizde…

SAYISAL LOTO’DA KAZANAN NUMARALAR

Sayısal Loto 23 Ocak sonuçları belli oldu! 14-15-18-34-38-45

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 68 kişi 5 bin 45 lira 25’er kuruş, 4 bilen 3 bin 471 kişi 74 lira 55’er kuruş ve 3 bilen 65 bin 213 kişi de 11 lira 15’er kuruş ikramiye alacak. 6 bilen talihlinin kuponunu, Ankara’nın Polatlı ilçesinden yatırdığı belirlendi. Çekilişte toplam 2 milyar 143 bin 494 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 850 bin 884 lira 64 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 476 bin 332 lira 14 kuruş kamuya aktarılacak.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto