Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor (07.09.2019)

Her zaman olduğu gibi Sayısal Loto sonuçları canlı yayında ve noter huzurunda açıklanacak. Saat 21:15 itibari ile Sayısal Loto’da kazandıran numaralar ve sonuçlar belirlenecek. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto'da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto