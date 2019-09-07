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Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor (07.09.2019)

Sayısal Loto sonuçları her zaman olduğu gibi saat 21:15'de açıklanacak. 7 Eylül'de ikramiye henüz belirlenmedi ama kuponlarının başında olanlar Sayısal Loto sonuçlarını bekliyor. Sayısal Loto sonuçları açıklandığı anda haberimizde olacak.

20:44 -
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Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor (07.09.2019)

Her zaman olduğu gibi Sayısal Loto sonuçları canlı yayında ve noter huzurunda açıklanacak. Saat 21:15 itibari ile Sayısal Loto’da kazandıran numaralar ve sonuçlar belirlenecek. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto'da kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

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