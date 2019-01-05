Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto’da büyük ikramiye 4 milyonu aştı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Son üç çekilişte devir eden Sayısal Loto sonucu büyük ikramiye bu hafta 4 milyonu aşacak. Peki Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? İşte 5 Ocak Sayısal Loto sonucu hakkında merak edilenler...

Sayısal Loto çekiliş için kuponlarını dolduran vatandaşlar sonuçları araştırmaya başladı. Sayısal Loto’da kazandıran numaralar canlı yayında Milli Piyango İdaresinde tarafından belirleniyor. Çarşamba ve Cumartesi akşamları yapılan Sayısal Loto çekilişinde bu hafta büyük ikramiye hangi şanslı numaralara çıkacak merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise Sayısal Loto sonuçları… İşte 5 Ocak Sayısal Loto sonucu hakkında merak edilenler…

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (5 OCAK)

Sayısal Loto sonuçları henüz belli oldu. Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21.15’ten sonra gerçekleşecek. Sonuçlar belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

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