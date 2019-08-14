Sayısal Loto sonuçları belli mi? Sayısal Loto’da devleşen ikramiye ile heyecan arttı!

Sayısal Loto’da ikramiye kazanmak umudu olanlar şanslı numaralar için hafta boyunca bekledi. Sayısal Loto'da ikramiye kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Peki Sayısal Loto sonuçları belli mi?
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 14 AĞUSTOS
Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş ardından sonuçlar belli olacak.
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI
ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;
Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto