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Sayısal Loto sonuçları belli mi? Sayısal Loto’da ikramiye büyüyor…

Sayısal Loto'da 3. devir ardından büyük ikramiye büyümeye devam ederken, hafta boyunca zengin olma hayali kuran vatandaşların da ilgisi arttı. Kuponları dolduran ise sabırsızlıkla Sayısal Loto sonuçları bekliyor. Peki 15 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu mu?

17:35 -
Haberler Gündem
Sayısal Loto sonuçları belli mi? Sayısal Loto’da ikramiye büyüyor…

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunları hafta boyunca talih kuşunun başına konması umudu ile kuponlarını doldurdu. Sayısal Loto sonuçları her hafta MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile canlı yayında belli oluyor. Peki, 15 Haziran Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

15 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. 15 Haziran saat 21:15’te gerçekleştirilecek çekiliş ardından sonuçlar belli olacak. Şanslı numaralar belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

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