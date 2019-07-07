Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 6 Temmuz’da ikramiye ikiye bölündü

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur. Bu oyunda 6 rakamı doğru tahmin etmek için her hafta şansını deneyenler heyecanla Sayısal Loto sonuçlarını bekliyordu ve çekiliş sonucu belirlendi. Sayısal Loto oyununun 1233'üncü hafta çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen 2 kişi, 3 milyon 121 bin 408 lira 70’er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

Kazandıran numaralar: 4, 7, 14, 23, 27 ve 42

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Gaziantep'in İslahiye ve İzmir'in Buca ilçelerinden yatırıldığı belirtildi. Çekilişte toplam 9 milyon 356 bin 413 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 720 bin 734 lira 94 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 960 bin 987 lira 66 kuruş kamuya aktarılacak.