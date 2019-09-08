Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye sahibini buldu

Geçtiğimiz hafta bir kişinin kazandığı büyük ikramiyenin ardından haftanın talihlisi olmak isteyen vatandaşlar kuponlarını doldurarak numaraları beklemeye başlamıştı. Sayısal Loto'da büyük ikramiye bugün gerçekleştirilen çekiliş ile buldu. İşte 7 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 7 EYLÜL

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen şans oyunu tutkunlarının beklediği sonuçlar geldi. Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir. Ayrıca unutmayın çekiliş tarihi üzerinden 1 yıl geçip de talep edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğramış oluyor. İşte kazandıran numaralar…

Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 3, 4, 11, 15, 16, 30

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.