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Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Büyük ikramiye çekiliş ile sahibini arıyor

Sayısal Loto sonuçları için beklemeye başlayan vatandaşlar hafta boyunca gişelerin önünde kuyruk oluşturdu. Son çekilişte 6 şanslı numarayı bilen çıkmayınca birinci devir gerçekleşmişti. Peki Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

18:24 -
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Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Büyük ikramiye çekiliş ile sahibini arıyor

Sayısal Loto sonuçları bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ardından belli olacak. Sayısal Loto’da ikramiye kazanmak için 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmek gerekiyor. İşte Sayısal Loto sonuçları hakkında detayları…

9 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. 21:15’de gerçekleştirilecek çekiliş ardından şanslı numaralar haberimizin içerisinde yer alacak.

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