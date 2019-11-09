Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Büyük ikramiye çekiliş ile sahibini arıyor

Sayısal Loto sonuçları bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ardından belli olacak. Sayısal Loto’da ikramiye kazanmak için 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmek gerekiyor. İşte Sayısal Loto sonuçları hakkında detayları…

9 KASIM SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. 21:15’de gerçekleştirilecek çekiliş ardından şanslı numaralar haberimizin içerisinde yer alacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNCULARI

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