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Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Büyük ikramiye sahibi arıyor

Sayısal Loto sonuçları bu akşam MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş ile belli olacak. Son iki çekilişte 6 şanslı numarayı bile çıkmayınca büyük ikramiye devir etmişti. Zengin olma hayali kuran vatandaşlar kuponlarını doldurarak sonuçları beklemeye başladı. Peki 3 Ağustos Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

17:15 -
Haberler Gündem
Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Büyük ikramiye sahibi arıyor

Son iki çekilişte devir eden şans oyununda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan olmak isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçları araştırmaya başladı. MPİ tarafından gerçekleştirilen çekilişte 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmek gerekiyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. Saat 21:15’te MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş ardından sonuçlar haberimizin içerisinde yer alacak.

SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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