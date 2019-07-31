Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto çekiliş sonucu saat kaçta açıklanacak?

Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı çekilişi geçen haftada gerçekleşen Sayısal Loto'da kuponları dolduran vatandaşlar sabırsızlıkla şanslı rakamların belli olmasını bekliyor. Sayısal Loto’da ikramiye kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte 31 Temmuz Sayısal Loto çekilişi hakkında merak edilenler…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. Saat 21:15’te MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş ardından numaralar belli olacak ve haberimizin içerisinde yer alacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

İLGİLİ HABER 27 Temmuz Sayısal Loto sonuçları...

İLGİLİ HABER 25 Temmuz Süper Loto sonuçları: Yine devretti! Gelecek hafta ikramiye 20 milyon