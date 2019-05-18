Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto’da büyük ikramiye bir kişinin!

Son üç çekilişte devir eden şans oyunun bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan olmak isteyen vatandaşlar Sayısal Loto sonuçları araştırmaya başladı. Sayısal Loto’da büyük ikramiye bugün gerçekleştirilen çekiliş ile buldu. MPİ tarafından gerçekleştirilen çekilişte 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmek gerekiyor. İşte 18 Mayıs’ta kazandıran numaralar… İşte Sayısal Loto sonuçları…

18 MAYIS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

16 21 26 42 45 48

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

İLGİLİ HABER Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçlarına göre ikramiye 3'e bölündü...

İLGİLİ HABER Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Loto'da ikramiye katlanıyor...

İLGİLİ HABER On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! (13.05.2019)

SAYISAL LOTO RAKAMLARINI RÜYASINDA GÖRDÜ

İsminin açıklanmasını istemeyen Avustralyalı, 13 yıl önce rüyasında kazanan loto rakamlarını gördükten bu yana sürekli aynı rakamlarla loto oynadı. Sonunda 1 milyon dolar (536 bin pound) ikramiye kazanan talihli, “Biletimi kontrol ettim ve haberleri takip ettim. Bir gün o rakamların hepsini göreceğimi biliyordum, onlardan hiç vazgeçmedim” ifadelerini kullandı.

13 yıl boyunca aynı rakamlarla loto oynayan adamın ayrıca daha önce de çeşitli ikramiyeler kazandığı öğrenildi. Talihli ayrıca, “Onlar kesinlikle benim şanslı numaralarımdı, o rakamlarla oynamaya devam ettim” dedi. Kazanan biletin, Tazmanya'da bulunan East Devonport bölgesinden satın alındığı öğrenildi. Öte yandan, Avustralyalı adam, rüyasında gördüğü rakamlarla kazanan bilete sahip olduğunu iddia eden ilk kişi değil. Bu ayın başında da, ABD'de 101 bin 600 dolar ikramiye kazanan bir kadın, şanslı numaraları kendisine rüyasında gördüğü bir adamın verdiğini iddia etmişti.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto