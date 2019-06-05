Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto heyecanı bayramda da sürüyor…

Bayramda büyük ikramiye hayali kuranlar Sayısal Loto sonuçları araştırmaya başladı. En çok kazandıran şans oyununda katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. 5 Haziran Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 5 HAZİRAN

Sayısal Loto 5 Haziran sonuçları henüz belli olmadı. Bu akşam MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş ardından sonuçlar haberimizin içerisinde yer alacak.

1 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

1, 9, 22, 27, 39, 40

Çekilişte toplam 9 milyon 133 bin 257 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 693 bin 389 lira 43 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 946 bin 57 lira 1 kuruş kamuya aktarılacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto