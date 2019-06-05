Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto heyecanı bayramda da sürüyor…

Sayısal Loto çekilişi sonucu için heyecan bayramda da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyenin bir kişi tarafından kazanılmasının ardından şansını denemek isteyen vatandaşlar kuponları doldurarak sonuçları beklemeye başladı. Peki, 5 Haziran Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

17:41 -
Haberler Gündem
Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto heyecanı bayramda da sürüyor…

Bayramda büyük ikramiye hayali kuranlar Sayısal Loto sonuçları araştırmaya başladı. En çok kazandıran şans oyununda katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. 5 Haziran Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 5 HAZİRAN

Sayısal Loto 5 Haziran sonuçları henüz belli olmadı. Bu akşam MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş ardından sonuçlar haberimizin içerisinde yer alacak.

1 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

1, 9, 22, 27, 39, 40

Çekilişte toplam 9 milyon 133 bin 257 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.  Hasılattan KDV olarak 1 milyon 693 bin 389 lira 43 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 946 bin 57 lira 1 kuruş kamuya aktarılacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

İLGİLİ HABERŞans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! (29.05.2019)Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! (29.05.2019)İLGİLİ HABEROn Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye 3'e bölündü...On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye 3'e bölündü...İLGİLİ HABERSüper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (30.05.2019)Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (30.05.2019)

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more