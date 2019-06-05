Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto heyecanı bayramda da sürüyor…

Bayramda büyük ikramiye hayali kuranlar Sayısal Loto sonuçları araştırmaya başladı. En çok kazandıran şans oyununda katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. 5 Haziran Sayısal Loto sonuçları…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 5 HAZİRAN
Sayısal Loto 5 Haziran sonuçları henüz belli olmadı. Bu akşam MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş ardından sonuçlar haberimizin içerisinde yer alacak.
1 HAZİRAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU
1, 9, 22, 27, 39, 40
Çekilişte toplam 9 milyon 133 bin 257 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 693 bin 389 lira 43 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 946 bin 57 lira 1 kuruş kamuya aktarılacak.
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI
ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;
Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto