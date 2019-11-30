Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto’da en çok çıkan rakamlar hangisi?

Hafta boyunca kuponları dolduran vatandaşlar tarafından zengin olma hayali ile Sayısal Loto sonuçlarını bekliyor. İkramiye kazanabilmek için 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

30 Kasım Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş ile belli olacak. Saat 21:15’te sonuçlar belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

EN SON OYNANA ŞANS OYUNLARI

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SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

18: 180 KEZ

38: 179 KEZ

1: 176 KEZ

21: 173 KEZ

16: 169 KEZ

40: 169 KEZ

17: 168 KEZ

36: 168 KEZ

3: 167 KEZ

26: 167 KEZ

22: 165 KEZ

47: 165 KEZ

32: 164 KEZ