Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto’da en çok çıkan rakamlar hangisi?

Hafta boyunca kuponları dolduran vatandaşlar tarafından zengin olma hayali ile Sayısal Loto sonuçlarını bekliyor. İkramiye kazanabilmek için 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor.
SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
30 Kasım Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş ile belli olacak. Saat 21:15’te sonuçlar belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.
EN SON OYNANA ŞANS OYUNLARI
SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR
18: 180 KEZ
38: 179 KEZ
1: 176 KEZ
21: 173 KEZ
16: 169 KEZ
40: 169 KEZ
17: 168 KEZ
36: 168 KEZ
3: 167 KEZ
26: 167 KEZ
22: 165 KEZ
47: 165 KEZ
32: 164 KEZ