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Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto’da en çok çıkan rakamlar hangisi?

Sayısal Loto'da beklenen sonuçlar bu akşam MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş ardından açıklanacak. Haftada iki kere düzenlenen Sayısal Loto'da Çarşamba günü büyük ikramiye 1 kişinin olmuştu. Peki 30 Kasım Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

18:20 -
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Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto’da en çok çıkan rakamlar hangisi?

Hafta boyunca kuponları dolduran vatandaşlar tarafından zengin olma hayali ile Sayısal Loto sonuçlarını bekliyor. İkramiye kazanabilmek için 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

30 Kasım Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş ile belli olacak. Saat 21:15’te sonuçlar belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

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SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

18: 180 KEZ

38: 179 KEZ

1: 176 KEZ

21: 173 KEZ

16: 169 KEZ

40: 169 KEZ

17: 168 KEZ

36: 168 KEZ

3: 167 KEZ

26: 167 KEZ

22: 165 KEZ

47: 165 KEZ

32: 164 KEZ

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