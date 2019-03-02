Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto’da ikramiye katlanarak büyüyor!

Sayısal Loto’da son 6 çekilişte şanslı numaraları bulan çıkmadı. 10 milyon liraya yaklaşması beklenen büyük ikramiye bu akşam çekilecek Sayısal Loto’da sahibini arayacak. Sayısal Loto'da 6 şanslı rakamı bilmek gerekiyor, şanslı rakamları bilen çıkana kadar da devir devam ediyor. Zengin olma hayali kuran vatandaşlar ise Sayısal Loto sonuçları çekildi mi araştırıyor. İşte Sayısal Loto hakkında merak edilenler…
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (2 ŞUBAT 2019)
Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. MPİ tarafından gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişi 21:15’de başlaması bekleniyor. Sonuçlar belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI
ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;
Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto
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