Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto’da ikramiye katlanarak büyüyor!

Sayısal Loto sonuçları ardı ardına gelen devirlerden sonra bayiilerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Son çekiliş sonucuna göre 6. devirin yaşandığı Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı merakla bekleniyor. Peki Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte Sayısal Loto hakkında merak edilenler...

17:28 -
Haberler Gündem
Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto’da ikramiye katlanarak büyüyor!

Sayısal Loto’da son 6 çekilişte şanslı numaraları bulan çıkmadı. 10 milyon liraya yaklaşması beklenen büyük ikramiye bu akşam çekilecek Sayısal Loto’da sahibini arayacak. Sayısal Loto'da 6 şanslı rakamı bilmek gerekiyor, şanslı rakamları bilen çıkana kadar da devir devam ediyor. Zengin olma hayali kuran vatandaşlar ise Sayısal Loto sonuçları çekildi mi araştırıyor. İşte Sayısal Loto hakkında merak edilenler…

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (2 ŞUBAT 2019)

Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. MPİ tarafından gerçekleştirilecek Sayısal Loto çekilişi 21:15’de başlaması bekleniyor. Sonuçlar belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

İLGİLİ HABER27 Şubat Sayısal Loto sonuçları: Yine devir! İkramiye katlanarak büyüyor27 Şubat Sayısal Loto sonuçları: Yine devir! İkramiye katlanarak büyüyorİLGİLİ HABERSüper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto'da haftalardır devreden ikramiye tek kişinin oldu!Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto'da haftalardır devreden ikramiye tek kişinin oldu!İLGİLİ HABER27 Şubat Şans Topu sonuçları belli oldu! Yine bilen yok! Şans Topu'nda üçüncü devir gerçekleşti27 Şubat Şans Topu sonuçları belli oldu! Yine bilen yok! Şans Topu'nda üçüncü devir gerçekleşti

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more