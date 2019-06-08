Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto’da şanslı numaralar bekleniyor…

Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyenin hiç kimse tarafından kazanılmamasının ardından şansını denemek isteyen vatandaşlar kuponları doldurarak sonuçları beklemeye başladı. Sayısal Loto sonuçları her hafta MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile canlı yayında belli oluyor. Bu haftanın şanslı rakamları belli oldu mu? İşte 8 Haziran Sayısal Loto hakkında merak edilenler…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş ardından şanslı numaralar haberimizin içerisinde yer alacak.
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