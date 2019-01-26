Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! Sayısal Loto sonucuna göre en çok çıkan sayılar…

Sayısal Loto 26 Ocak sonuçları bugün belli olacak! Her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde geçtiğimiz Çarşamba günü büyük ikramiye 1 kişinin olmuştu. Zengin olma umuduyla kuponları oynayan vatandaşlar sabırsızlıkla Sayısal Loto sonuçları için ne zaman açıklanacağını bekliyor. MPİ tarafından düzenlenen Sayısal Loto sonuçları hakkında merak edilen son bilgiler haberimizin içerisinde yer alıyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 26 OCAK

Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. Saat 21:15’te belli olması beklenen çekiliş sonuçları yayınlandığı andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto’da en çok çıkan rakamlar arasında en üst sırada 170 kez sonuçlara arasında yer alan 38 yer alıyor. 18 rakamı ise 168 kez çıkarak 2. sırada yer alıyor. Üçün sırayı ise 163 ile 1 rakamı yer alıyor. İşte en çok çıkan rakamlardan bazıları;

21: 160 kez çıktı

16: 158 kez çıktı

36: 157 kez çıktı

26: 156 kez çıktı

40:156 kez çıktı

47: 156 kez çıktı

32: 155 kez çıktı

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.