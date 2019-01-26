Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! Sayısal Loto sonucuna göre en çok çıkan sayılar…

Sayısal Loto kuponlarını dolduran vatandaşlar çekiliş sonuçları için heyecanla bekliyor. Geçtiğimiz hafta Sayısal Loto'da büyük ikramiye 1 kişinin olmuştu. Bu haftada Sayısal Loto'da şanslı numaraları bilen çıkacak mı merak ediliyor. Sayısal Loto sonuçları ve çekiliş hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor...

18:04 -
Haberler Gündem
Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! Sayısal Loto sonucuna göre en çok çıkan sayılar…

Sayısal Loto 26 Ocak sonuçları bugün belli olacak! Her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde geçtiğimiz Çarşamba günü büyük ikramiye 1 kişinin olmuştu. Zengin olma umuduyla kuponları oynayan vatandaşlar sabırsızlıkla Sayısal Loto sonuçları için ne zaman açıklanacağını bekliyor. MPİ tarafından düzenlenen Sayısal Loto sonuçları hakkında merak edilen son bilgiler haberimizin içerisinde yer alıyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 26 OCAK

Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. Saat 21:15’te belli olması beklenen çekiliş sonuçları yayınlandığı andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

SAYISAL LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Sayısal Loto’da en çok çıkan rakamlar arasında en üst sırada 170 kez sonuçlara arasında yer alan 38 yer alıyor. 18 rakamı ise 168 kez çıkarak 2. sırada yer alıyor. Üçün sırayı ise 163 ile 1 rakamı yer alıyor. İşte en çok çıkan rakamlardan bazıları;

21: 160 kez çıktı
16: 158 kez çıktı
36: 157 kez çıktı
26: 156 kez çıktı
40:156 kez çıktı
47: 156 kez çıktı
32: 155 kez çıktı

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

İLGİLİ HABERŞans Topu çekiliş sonuçları 23 Ocak: 1 milyon 358 bin tek kişinin oldu! İşte Şans Topu sonuçları...Şans Topu çekiliş sonuçları 23 Ocak: 1 milyon 358 bin tek kişinin oldu! İşte Şans Topu sonuçları...İLGİLİ HABERSüper Loto sonuçları 24 Ocak: Devreden ikramiye gelecek hafta 15 milyon!Süper Loto sonuçları 24 Ocak: Devreden ikramiye gelecek hafta 15 milyon!İLGİLİ HABERSayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto ikramiyesi tek kişinin oldu... İşte sonuçlar!Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto ikramiyesi tek kişinin oldu... İşte sonuçlar!

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more