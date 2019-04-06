Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! Sayısal Loto’da 5. devir mi gelecek?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişi sonuçları bu akşam belli olacak. Talih kuşunun kendi başına konması hayalini kuran vatandaşlar hafta boyunca kuponları doldurarak Sayısal Loto sonuçlarını beklemeye başladı. 6 milyonu aşacak Sayısal Loto büyük ikramiye bu hafta sahibi bulacak mı merak ediliyor. Bir diğer merak edilen konu ise Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 6 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında merak edilenler…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 6 NİSAN
Sayısal Loto sonuçları 21:15’te gerçekleştirilecek çekiliş ardından belli olacak. Sonuçları açıklandığı andan itibaren haberimizin içerisinde alacak.
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI
ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;
Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto