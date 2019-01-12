Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! Sayısal Loto’da büyük ikramiye sahibini arıyor

Her Cumartesi ve Çarşamba günleri MPİ’nin Ankara’daki çekiliş merkezinde yapılan ve internetten canlı yayımlanan çekiliş sonucunda belirlenen Sayısal Loto sonuçları yine heyecanla bekleniyor. İkramiye kazanarak zengin olma hayalleri kuran vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarına odaklandı. Sayısal Loto sonuçlarına göre geçen hafta hafta kimse 6 bilemedi ve ilk devir gerçekeleşti. Peki 12 Ocak Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar…
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 12 OCAK
Sayısal Loto’da 12 Ocak sonuçları henüz gerçekleştirilmedi. Sayısal Loto sonucunun 21:30’da belirlenmesi bekleniyor. Sayısal Loto çekilişi gerçekleştirildiği andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (9 OCAK)
Sayısal Loto 1182.hafta çekiliş sonuçları:
13, 32, 33, 42, 43, 47
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