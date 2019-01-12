Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! Sayısal Loto’da büyük ikramiye sahibini arıyor

Sayısal Loto çekiliş sonucu cumartesi akşamlarına heyecan katmaya devam ediyor. Peki Sayısal loto sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto tutkunlarının heyecanla beklediği sonuçlara göre hangi şanslı numaralar kazanacak? Geçtiğimiz Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı 6 sayıyı kimse bilemedi ve büyük ikramiye bu haftaya devretti. Sayısal Loto 12 Ocak çekilişi detayları haberimizde yer alıyor...

Her Cumartesi ve Çarşamba günleri MPİ’nin Ankara’daki çekiliş merkezinde yapılan ve internetten canlı yayımlanan çekiliş sonucunda belirlenen Sayısal Loto sonuçları yine heyecanla bekleniyor. İkramiye kazanarak zengin olma hayalleri kuran vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarına odaklandı. Sayısal Loto sonuçlarına göre geçen hafta hafta kimse 6 bilemedi ve ilk devir gerçekeleşti. Peki 12 Ocak Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar… SAYISAL LOTO SONUÇLARI 12 OCAK Sayısal Loto’da 12 Ocak sonuçları henüz gerçekleştirilmedi. Sayısal Loto sonucunun 21:30’da belirlenmesi bekleniyor. Sayısal Loto çekilişi gerçekleştirildiği andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak. EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI İLGİLİ HABER Süper Loto sonuçları: Devir serisi sürüyor Süper Loto ikramiyesi katlanıyor! İLGİLİ HABER Şans Topu'nda 5+1 bilen kaç kişi çıktı? 9 Ocak tarihli Şans Topu sonuçları açıklandı! İLGİLİ HABER Sayısal Loto sonuçlarında yine devir! Sayısal Loto'da ikramiye katlanarak büyüyor...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (9 OCAK) Sayısal Loto 1182.hafta çekiliş sonuçları: 13, 32, 33, 42, 43, 47

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