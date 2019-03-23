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Sayısal Loto sonuçları çekildi mi? Sayısal Loto’da büyük ikramiye sahibini arıyor…

Sayısal Loto sonuçları her Cumartesi olduğu gibi bu hafta da heyecanla bekleniyor. Şanslı numaralar sayesinde her çekilişte binlerce kişiye ikramiye kazandıran Sayısal Loto'da bu akşam büyük ikramiye sahibini bulacak mı merak ediliyor. Bir diğer merak konusu ise Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? İşte, 23 Mart Sayısal Loto çekilişi hakkında merak edilenler...

17:11 -
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Sayısal Loto sonuçları çekildi mi? Sayısal Loto’da büyük ikramiye sahibini arıyor…

Sayısal Loto sonuçlarını umutla bekleyen çekiliş gerçekleştirildi mi merak ediyor. Zengin olma hayali kuran vatandaşlar Sayısal Loto’da bu hafta hangi şanslı numaralar çıkacak heyecanla beklerken doğru tahmin etmeye çalışıyor. Sayısal Loto’da ikramiye kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte 23 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında merak edilenler…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 23 MART

23 Mart Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. Sayısal Loto’da çekiliş sonuçları belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

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