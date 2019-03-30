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Sayısal Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? Sayısal Loto devir serisi bitecek mi?

Sayısal Loto 30 Mart sonuçları bugün MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş ile belli olacak. Son iki çekilişte şanslı numaraları bulan talihli çıkmayınca devir gerçekleşmişti. Sayısal Loto'da bugün ikramiyenin 4 milyonu aşması bekleniyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

18:38 -
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Sayısal Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? Sayısal Loto devir serisi bitecek mi?

Sayısal Loto 1205. çekiliş sonuçları 6 numarayı doğru bulan vatandaş zengin olacak. Geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 527 bin 396 lira 28 kuruş devretti. Sayısal Loto'da ikramiye kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Şanslı numaralar sayesinde her çekilişte binlerce kişiye ikramiye kazandıran Sayısal Loto'da şanslı numaralar merak ediliyor. Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 30 MART

30 Mart günü gerçekleştirilecek Sayısal Loto sonucu henüz belli olmadı. Saat 21:15’de gerçekleştirilecek çekiliş ardından Sayısal Loto sonuçları haberimizin içerisinde yer alacak.

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