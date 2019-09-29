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Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto’da üçüncü devir geldi!

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. 28 Eylül çekiliş sonuçlarına göre 6 şanslı rakamı bulan çıkmadığı için 3. devir gerçekleşti. MPİ tarafından gerçekleştirilen çekilişte 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmek gerekiyor. İşte 28 Eylül Sayısal Loto sonuçları...

08:43 -
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Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto’da üçüncü devir geldi!

28 Eylül tarihli Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Son 2 çekilişte gerçekleşen devirin ardından Sayısal Loto sonuçları merak ve heyecan içerisinde bekleniyordu. MPİ en çok kazandıran şans oyununda ikramiye dağılımını belli oldu ve Sayısal Loto'da bugün 3. devir gerçekleşti. Sayısal Loto sonuçlarına göre kazanan çıkmaması ardından büyük ikramiye 6 milyonu aştı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

03 – 13 – 15 – 17 – 28 – 32

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

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