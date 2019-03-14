Sayısal Loto’da umutlar gelecek çekilişe… Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte 13 Mart sonuçları!

Her Cumartesi ve Çarşamba günleri MPİ’nin Ankara’daki çekiliş merkezinde yapılan ve internetten canlı yayımlanan çekiliş sonucunda belirlenen Sayısal Loto sonuçları belli oldu. İkramiye kazanarak zengin olma hayalleri kuran vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarına odaklandı. Sayısal Loto sonuçlarına göre bu hafta kimse 6 bilemedi ve ikinci devir gerçekleşti. İşte 13 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 108 kişi 3 bin 406 lira 10’ar kuruş, 4 bilen 4 bin 514 kişi 61 lira 60’ar kuruş ve 3 bilen 76 bin 725 kişi 10 lira 15’er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte, toplam 1 milyon 424 bin 679 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 911 bin 595 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 510 bin 638 lira 20 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 14, 23, 32, 36, 38 ve 43 olarak belirlendi.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto